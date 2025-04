Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,17% para 37.700,00 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 1,17% para 15.446,68 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, fixava-se em 5.020,50 pontos, mais 0,75%.

Hoje, ao início da manhã, entraram em vigor as chamadas 'tarifas recíprocas' impostas pelos Estados Unidos da América (EUA) aos parceiros comerciais.

Em retaliação, a China anunciou hoje que vai aumentar de 34% para 84% as taxas alfandegárias sobre os produtos provenientes dos EUA - em resposta à taxa adicional de 50% anunciada na terça-feira por Trump - o que eleva para 104% o total de direitos sobre os produtos chineses, intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Em comunicado, o Ministério das Finanças chinês disse que o novo imposto vai entrar em vigor na quinta-feira e que está a tomar a medida em resposta ao "erro repetido" dos EUA de aumentar as tarifas sobre a China.

Também a União europeia (UE) aprovou hoje, por maioria, a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às tarifas aplicadas pelos EUA ao aço e alumínio europeus, segundo a informação que foi confirmada à Lusa por fontes europeias. As tarifas deverão começar a ser aplicadas a partir de 15 de abril, próxima terça-feira.

IM (JH/AFE) // EA

Lusa/Fim