Pelas 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,04% para 33.196,71 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq retrocedia 1,20% para 10.374,76 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, fixava-se em 3.815,25 pontos, a cair 0,74%.

O Japão vai impor a realização de testes da covid-19 a passageiros provenientes da China continental, anunciou hoje o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

Esta medida de Tóquio entrará em vigor a partir de sexta-feira. Os visitantes provenientes da China serão assim os únicos no Japão a terem de fazer automaticamente um teste da covid-19, além de qualquer viajante que apresente sintomas à chegada ao território japonês.

O Japão reabriu totalmente a visitantes estrangeiros desde o início de outubro.

Em 26 de dezembro, as autoridades chineses anunciaram o fim da obrigatoriedade de quarentena para viajantes oriundos do exterior a partir de 08 de janeiro, após o levantamento, este mês, da maioria das medidas anti-covid-19 em vigor desde 2020.

A partir do próximo mês, será apenas exigido um teste negativo com menos de 48 horas para entrar no território chinês, com os passageiros a não precisarem de solicitar um código verde de saúde antes de sua viagem à China, indicou, em comunicado, a Comissão da Saúde, que possui as funções de um ministério.

