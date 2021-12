Pelas 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,32% para 36.065,11 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 0,50% para 15.731,77 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, fixava-se em 4.749,02 pontos, mais 0,49%.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou hoje o Ocidente de querer provocar um conflito armado na Ucrânia para depois acusar a Rússia e impor novas sanções.

"Não excluo que haja o desejo de estimular espíritos militaristas, de provocar uma pequena guerra, e depois culpar-nos e aplicar novas sanções para reduzir as nossas capacidades competitivas", disse Lavrov numa entrevista a um canal pró-Governo russo divulgada no YouTube, em que também anunciou conversações, em breve, com Washington.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem reiterado que a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia não tem fins agressivos, denunciou que o Ocidente enviou grandes quantidades de armas para a Ucrânia desde 2014, no valor de mais de 2.500 milhões de dólares (2.209 milhões de euros).

Na semana passada, Lavrov disse que, além dos EUA, Moscovo iniciará conversações separadas com a NATO sobre o assunto.

PE (ANP) // CSJ

Lusa/Fim