Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,65% para 23.405,16 pontos e o Nasdaq avançava 1,79% para 8.411,21 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.788,71 pontos, o equivalente a uma progressão de 1,88%.

O Presidente dos EUA quis tranquilizar a indústria do gás e petróleo ao anunciar na terça-feira a elaboração de um plano de urgência para um setor que atravessa uma das piores crises com preços historicamente baixos.

Donald Trump anunciou que pediu ao seu Governo para definir um plano de ajuda de emergência para a indústria de petróleo e gás, referindo que a missão dos departamentos de Energia e de Tesouro será "financiar provisões para esses negócios e empregos muito importantes fiquem assegurado durante muito tempo".

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho continuou hoje a cair, ao recuar 9,22% no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres devido ao excesso de oferta do mercado.

O petróleo de referência na Europa cotava-se cerca das 9:00 TMG no ICE Futures a 17,31 dólares, seguindo a tendência dos últimos dias. Contudo, o Brent subia ligeiramente face ao preço de abertura de hoje, de 16,38 dólares, um mínimo desde 1999.

O colapso da procura de petróleo provocado pela crise global da covid-19 e a ausência de recursos para armazenar os excessos de produção são fatores que estão a ter um enorme impacto na negociação do Brent, referem analistas citados pela Efe.

Os preços do petróleo norte-americano subiram hoje mais de 18% nas primeiras transações nos mercados asiáticos, depois da queda histórica, a valores negativos, na segunda-feira.

O preço do barril West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, para entrega em junho subiu 18,93% para 13,76 dólares (12,7 euros), depois das pesadas perdas registadas na segunda-feira em Nova Iorque, devido à descida da procura causada pelos efeitos económicos da pandemia da covid-19.

