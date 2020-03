Wall Street negoceia em alta no início da sessão após fortes quedas A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta ao início da sessão, depois de, na quinta-feira, ter encerrado com as perdas mais elevadas desde o 'crash' de outubro de 1987, potenciadas pelo desenvolvimento da pandemia Covid-19. economia Lusa economia/wall-street-negoceia-em-alta-no-inicio-da_5e6ba4039d64b9194ad18b65





Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 3,08% para 2.1838,23 pontos, enquanto o Nasdaq avançava 3,68% para 7.465,94 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.581,92 pontos, o equivalente a uma subida de 4,13%.

Durante esta semana, a bolsa nova-iorquina abriu, à exceção de terça-feira, sempre a cair, com os resultados agravados pelo pânico associado ao novo coronavírus.

Na quinta-feira, Wall Street iniciou a sessão em forte queda, com o índice alargado S&P 500 a perder mais de 7%, o que levou a uma suspensão das operações por 15 minutos.

No mesmo dia, esta bolsa encerrou com as perdas mais elevadas desde o 'crash' de outubro de 1987, com o índice Dow Jones a perder 9,99% para 21.200,62 pontos.

PE (RN/EO) // CSJ

Lusa/Fim