Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,82% para 42.542,03 pontos e o tecnológico Nasdaq crescia 1,02% para 19.606,78 pontos.

O índice alargado S&P 500, por sua vez, aumentava 0,75% para 6.022,01 pontos.

A China exigiu hoje aos Estados Unidos que deixem "de interferir nos assuntos internos de outros países", após a embaixada norte-americana no Panamá anunciar que vai substituir 13 equipamentos de telecomunicações da empresa chinesa Huawei naquele país.

"O Governo dos Estados Unidos tem há muito tempo conduzido vigilância e ciberataques na América Latina e Caraíbas, o que teve um impacto negativo no hemisfério ocidental e gerou insegurança nos países do continente americano", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, em conferência de imprensa.

Guo salientou que "a China sempre apoiou os países da América Latina e Caraíbas, incluindo o Panamá, defende a independência e opõe-se à hegemonia, intimidação e ingerência externa".

O porta-voz pediu ainda a Washington para "deixar de politizar os assuntos económicos, comerciais e tecnológicos, de interferir nos assuntos internos de outros países e de minar a sua soberania e independência".

A Huawei tem sido alvo de crescentes restrições por parte de Washington, que alega preocupações com a segurança nacional. Os EUA têm também manifestado preocupação com uma alegada crescente influência chinesa no Canal do Panamá, negada pelas autoridades panamianas.

