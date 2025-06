O recinto construído para o Euro2004, no limite dos concelhos de Faro e Loulé, vai opor na 47.ª edição os rivais lisboetas, pela terceira vez seguida, depois da goleada 'encarnada', por 5-0, em 2019, e do triunfo 'verde e branco, por 1-0, em 2015.

O Benfica, de Bruno Lage, dificilmente poderia ter começado melhor a temporada de 2019/20, em que defendia o título de campeão, do que ao impor uma volumosa goleada aos 'leões', então do neerlandês Marcel Keizer, que viria a ser despedido à quarta jornada, mesmo depois de ter vencido uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal.

Dois golos do capitão Pizzi, um de Rafa, um de Grimaldo e outro do então suplente Chiquinho deram expressão ao triunfo 'encarnado', que, no entanto, não fazia antever o surpreendente desfecho do campeonato, em que o FC Porto, de Sérgio Conceição, viria a recuperar de sete pontos de desvantagem relativamente ao Benfica e a sagrar-se campeão.

O anterior dérbi no recinto algarvio foi igualmente aceso, mas por marcar a estreia de Jorge Jesus no comando técnico do Sporting, após ter sido resgatado pelo ex-presidente 'leonino' Bruno de Carvalho ao então bicampeão Benfica, que tinha recrutado Rui Vitória ao Vitória de Guimarães.

Um golo fortuito do peruano Carrillo, que viria a vestir a camisola do rival, desviado pelo colombiano Téo Gutiérrez, ofereceu um início auspicioso ao Sporting, de Jesus, que viria apenas a erguer outro troféu de verde e branco, a Taça da Liga, de 2017/18.

Pelo meio, entre estes dois dérbis, Aveiro foi o palco escolhido para oito decisões de um total de 14, desde que o troféu é disputado num só jogo, a partir de 2001.

Benfica e Sporting celebraram ainda uma conquista cada no Estádio Algarve, com o emblema das 'águias' a erguer o troféu em 2005, diante do Vitória de Setúbal, por 1-0, e o dos 'leões' frente ao FC Porto, em 2008, por 2-0.

Além de Algarve e Aveiro, a decisão em campo neutro da Supertaça já aconteceu noutros quatro recintos, com Leiria à cabeça, em duas ocasiões, mas também Vila do Conde, Setúbal e Guimarães, com uma cada.

Em 1979, a edição inaugural foi disputada num só jogo, no Estádio das Antas, no Porto, onde o Boavista surpreendeu o campeão FC Porto, atual detentor do troféu e recordista de conquistas com 24, mais do que todos os outros vencedores juntos.

Sporting ou Benfica vão destacar-se nesta hierarquia, uma vez que contam nove vitórias cada, enquanto o agora secundário Boavista soma três e o Vitória de Guimarães uma.

Quando disputada a duas mãos, a Supertaça Cândido de Oliveira contou com cinco finalíssimas, a primeira em 1984/85, única edição decidida em quatro jogos, já que o desempate também foi a duas mãos, em casa e fora.

Posteriormente, as decisões foram em campo neutro, as duas primeiras (1990/91 e 1992/93) em Coimbra, já disputadas nas temporadas de 1992/93 e 1994/95, e as outras em Paris, nas edições de 1993/94 e 1994/95.

Resultados da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol disputadas no Algarve:

- Época 2018/19:

04/08/19 Faro/Loulé BENFICA - Sporting, 5-0

(Rafa 40, Pizzi 60, 75, Grimaldo 64, Chiquinho 90)

- Época 2014/15:

09/08/15 Faro/Loulé Benfica - SPORTING, 0-1

(André Carrillo 53)

- Época 2007/08:

16/08/08 Faro/Loulé SPORTING - FC Porto, 2-0

(Yannick Djaló 45, 57)

- Época 2004/05:

13/08/05 Faro/Loulé BENFICA - Vitória de Setúbal, 1-0

(Nuno Gomes 52)

JP (PFO) // AO

Lusa/Fim