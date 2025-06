"A nona salva de um ataque combinado de 'drones' e mísseis começou e vai continuar ininterruptamente até ao amanhecer", disse o porta-voz da Guarda, Ali Mohammad Naini, segundo a agência noticiosa oficial IRNA.

Antes, segundo a AFP, a televisão estatal anunciou uma nova salva de mísseis contra Israel.

"Começa uma nova salva de mísseis contra os territórios ocupados", informou a televisão, referindo-se a Israel, um Estado não reconhecido pelo Governo iraniano.

No seu canal no Telegram, as Forças Armadas de Israel (IDF) confirmaram que "identificaram mísseis lançados a partir do Irão em direção ao território do Estado de Israel" e que "os sistemas defensivos estão a operar para intercetar a ameaça".

"Ao receber um alerta, o público é instruído a entrar num espaço protegido e a permanecer lá até novo aviso. Sair do espaço protegido só é permitido mediante ordem expressa", adianta.

Num outro comunicado, as IDF referem que soaram sirenes em várias zonas de Israel "após a identificação de mísseis lançados do Irão em direção ao Estado de Israel", apelando à população para que "siga as instruções do Comando da Frente Interna".

"Neste momento, a IAF (Força Aérea) está a operar para intercetar e atacar onde necessário para eliminar a ameaça. A defesa não é hermética, pelo que é essencial continuar a seguir as instruções do Comando da Frente Interna", adianta.

Até ao momento, as cadeias de televisão internacionais presentes nas principais cidades israelitas não dão conta de interceções de mísseis em curso, como tem sido habitual nos últimos dias, com o sistema antimíssil "Cúpula de Ferro" em frequente atividade.

PDF // MAG

Lusa/Fim