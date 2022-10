Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,25% para 30.803,08 pontos e o Nasdaq avançava 1,43% para 10.833,39 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,68% e estava em 3.720,35 pontos.

Na bolsa de Nova Iorque, os investidores continuam atentos à apresentação de resultados de empresas.

Na quarta-feira, após o encerramento do mercado, a Tesla, fabricante de veículos elétricos, informou que o seu lucro no terceiro trimestre duplicou em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 3,3 mil milhões de dólares.

As receitas, apesar de terem subido, ficaram ligeiramente abaixo do que era esperado pelos analistas e hoje as ações da Tesla registavam um recuo de perto de 8%.

A tecnológica IBM também divulgou as suas contas na quarta-feira depois do fecho de Wall Street e indicou que entre julho e setembro perdeu 3.196 milhões de dólares, devido ao impacto de um pagamento para pensões dos seus funcionários, mas sem esse encargo os lucros operacionais atingiram 1.700 milhões de dólares. Hoje, as suas ações subiam mais de 4%.

Nos outros mercados, o preço do barril petróleo do Texas aumentava para 87,50 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 4,163%.

