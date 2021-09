Pelas 15:00 (hora de Lisboa) de hoje, menos cinco em Nova Iorque, o índice Dow Jones valorizava-se em 0,10%, para 35.134,48 pontos, mas o tecnológico Nasdaq perdia 0,32%, para 15.325,22 pontos.

O índice alargado Standard and Poor's (S&P) 500 também abriu em terreno negativo, perdendo 0,07% para 4.516,90 pontos.

Nas restantes praças mundiais, as bolsas perderam na Ásia e na Europa depois de uma sessão apagada em Wall Street na terça-feira, com dados fracos sobre o emprego e preocupações com a pandemia a pesarem no sentimento dos investidores.

