Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,49% para 42.105,41 pontos e o Nasdaq avançava 0,24% para 18.162,70 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,08% para 5.733,75 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão sem uma tendência definida, mas com um novo recorde no Dow Jones, o 32.º deste ano. Os três principais índices encerraram com ganhos semanais acumulados pela terceira semana consecutiva.

Agora, os investidores aguardam os dados económicos que serão publicados esta semana, com destaque para o relatório sobre o mercado laboral e a taxa de desemprego em setembro, para avaliar futuros cortes das taxas de juro por parte da Reserva Federal.

Entre os valores europeus cotados em Wall Street, nos primeiros minutos de operações as ações da Stellantis, fabricante do Jeep, perdiam 13%, depois de o grupo automóvel ter revisto em baixa os seus objetivos financeiros para 2024.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Apple liderava as subidas (1,73%) e entre as descidas destacavam-se a Salesforce (-2,11%) e a Boeing (-2%).

Nos outros mercados, o preço do petróleo do Texas baixava 0,31% para 67,94 dólares o barril.

EO // CSJ

Lusa/fim