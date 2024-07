Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,52% para 40.059,17 pontos, mas o Nasdaq, dominado por tecnológicas, baixava 1,41% para 17.098,07 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,32% para 5.409,78 pontos.

Antes do início da sessão em Wall Street, o Departamento do Comércio anunciou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos acelerou no segundo trimestre para 2,8%, em ritmo anualizado, contra 1,4% nos três meses anteriores.

Os analistas antecipavam um crescimento mais modesto no período entre abril e junho, apontando para 1,9%.

Por outro lado, o Departamento do Trabalho indicou que foram registados 235.000 pedidos de subsídio de desemprego na semana que terminou em 20 de julho, menos 10.000 do que na semana anterior.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque registou uma forte queda, com os índices Nasdaq (-3,64%) e S&P 500 (-2,31%) a registarem as desvalorizações mais acentuadas desde 2022. O Dow Jones caiu 1,25%.

