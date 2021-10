Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,19% para 35.546,79 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,19% para 15.150,16 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,18% e estava em 4.528,32 pontos.

As ações do construtor de veículos elétricos Tesla subiam 1,5% após a empresa ter anunciado na quarta-feira à noite lucros recorde no terceiro trimestre.

A tecnológica IBM descia 6,7% depois de ter divulgado resultados abaixo do esperado pelos analistas.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou também mista, mas com os índices Dow Jones e S&P a subirem, 0,43% e 0,37%, respetivamente, ficando muito perto dos seus níveis máximos. O Nasdaq recuou 0,05%, após cinco sessões de ganhos.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas baixava hoje para 82,95 dólares e os juros dos títulos do Tesouro a 10 anos subiam para 1,66%.

