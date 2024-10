Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,31% para 43.103,09 pontos, mas o Nasdaq, dominado por tecnológicas, subia 0,53% para 18.471,59 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,10% para 5.847,58 pontos.

Na sessão anterior, Wall Street fechou sem um rumo definido, mas com um novo recorde no índice Dow Jones.

Após o encerramento da bolsa nova-iorquina, a plataforma Netflix anunciou um lucro de 6.843 milhões de dólares (6.314 milhões de euros) e uma faturação de 28.754 milhões de dólares (26.528 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, mais 15% do que no mesmo período de 2023.

Quanto ao terceiro trimestre, a empresa teve um lucro de 2.364 milhões de dólares, mais 41% do que no mesmo período de 2023. Hoje, as ações da Netflix, que integram o Nasdaq, subiam 9,80% no início da sessão.

No índice Dow Jones, as ações da multinacional Procter & Gamble recuavam 0,68% depois de a empresa ter divulgado que o seu lucro caiu 12% no primeiro trimestre do ano fiscal, para 3.960 milhões de dólares (3.647 milhões de euros).

EO (JS) // CSJ

Lusa/fim