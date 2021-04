Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,09% para 33.953,35 pontos e o Nasdaq recuava 0,28% para 14.099,29 pontos.

O índice alargado S&P 500, o mais representativo da bolsa nova-iorquina, baixava 0,16% e estava em 4.180,89 pontos.

O mercado reagia a uma nova série de resultados trimestrais, entre os quais os do fabricante de veículos elétricos Tesla, que baixava 2,28% apesar de ter conseguido os melhores meses de vendas entre janeiro e março, mas com lucros ligeiramente abaixo do previsto.

A UPS subia mais de 10% depois de números que superaram todas as expectativas, com um crescimento da faturação de 27% e a General Electric recuava 4% após divulgar resultados penalizados pela divisão de aviação, que sofre o impacto da pandemia.

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 62,48 dólares por barril e os juros da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos aumentavam para 1,588%.

Na segunda-feira, a praça nova-iorquina encerrou mista, mas com recordes dos índices S&P 500 e Nasdaq.

O Dow Jones recuou 0,18%, o Nasdaq avançou 0,87% e o S&P 500 somou 0,18%.

