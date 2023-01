Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,32% para 33.522,63 pontos e o Nasdaq perdia 0,35% para 11.325,48 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,66% para 3.993,31 pontos.

Os investidores seguiam atentos à divulgação dos resultados trimestrais das grandes empresas cotadas.

No índice Dow Jones, a farmacêutica Johnson & Johnson descia 0,19% após ter divulgado que teve um lucro líquido de 17.941 milhões de dólares em 2022 (16.505 milhões de euros), uma redução de 14% em relação ao mesmo período de 2021, atribuída a uma menor venda da vacina contra a covid-19.

No quarto trimestre o resultado foi de 3.520 milhões de dólares, 25,7% menos do que no mesmo período do ano anterior, em parte porque as vendas dos últimos três meses de 2022 baixaram 4,4% para 23.706 milhões de dólares.

Já as ações da 3M recuavam 6,39% após o grupo empresarial, fabricante de produtos de uso corrente, ter comunicado que teve um lucro de 5.777 milhões de dólares (5.318 milhões de euros) em 2022, menos 2,43% do que no ano anterior.

O presidente executivo da 3M, Mike Roman, citado no comunicado sobre a apresentação dos resultados financeiros, afirmou que a empresa irá cortar 2.500 postos de trabalho na área da produção, já que enfrenta uma "desaceleração na procura".

O grupo tecnológico Microsoft anuncia resultados após o fecho do mercado.

O preço do barril de petróleo do Texas subia para 81,69 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 3,51%.

EO // EA

Lusa/fim