Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,98% para 30.313,40 pontos e o Nasdaq recuava 0,79% para 13.232,36 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,17% e estava em 3.742,72 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta e recuperou parte das perdas que tinha acumulado na véspera, quando os seus três principais índices caíram mais de 2%.

A volatilidade na bolsa nova-iorquina esteve associada a um confronto entre pequenos investidores e fundos especulativos ('hedge funds').

Em causa estiveram as fortes variações de títulos como GameStop, AMC e outros, que se tornaram alvo de investidores amadores, que provocaram a sua sobrevalorização, ao contrário dos 'hedge funds', que apostaram na sua queda.

No início da sessão de hoje, a volatilidade em torno das ações da rede de lojas de vídeos GameStop ressurgia, com os títulos as registarem uma forte subida, após terem descido na sessão anterior (desvalorizou 43,18%, depois de uma valorização de 134% na quarta-feira).

