Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,18% para 30.594,02 pontos e o Nasdaq recuava 1,92% para 11.330,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 1,35% para 3.848,02 pontos.

Os três principais índices da bolsa encaminham-se para encerrar a semana com perdas, depois de várias sessões no 'vermelho'.

A queda de hoje é justificada em parte com o anúncio do grupo de transporte de encomendas FedEx de cortes no pessoal e encerramento de instalações devido a uma diminuição do volume global entregas. As ações da empresa desciam cerca de 20%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Boeing (-4,33%) e do Goldman Sachs (-2,8%).

As principais bolsas europeias seguiam igualmente em terreno negativo, com Frankfurt a perder 1,79% e Paris 1,43%.

