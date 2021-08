Às 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,78% para 35.344,56 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,62% para 14.701,90 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,75% para 4.445,09 pontos.

As vendas a retalho nos Estados Unidos recuaram 1,1% em julho face ao mês anterior, mais do que era esperado, indicou hoje o Departamento do Comércio.

Este recuo coincidiu com um aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos, devido à variante Delta, que manteve as pessoas mais afastadas das lojas.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina inverteu a tendência negativa registada no início da sessão e encerrou com novos recordes nos índices Dow Jones e S&P 500, os quintos consecutivos. O Nasdaq acabou por fechar a perder 0,20%.

EO // JNM

Lusa/fim