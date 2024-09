Às 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,56% para 41.329,75 pontos e o Nasdaq recuava 1,16% para 17.507,83 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,68% para 5.609,85 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta, com o índice Dow Jones a fixar o seu quarto recorde da semana, depois de ter sido anunciado que a taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos ficou estável em 2,5% em julho, mas acelerou a nível mensal, segundo o índice PCE divulgado pelo Departamento do Comércio.

Na comparação mensal, os preços subiram 0,2%, quando tinham subido 0,1% no período anterior, de acordo com os dados do índice mais seguido pela Reserva Federal (Fed).

A evolução ficou em linha com o que era esperado pelos analistas, quando a Fed (banco central) se prepara para baixar as taxas de juro na sua reunião de setembro.

Esta semana, os investidores vão estar atentos à divulgação na sexta-feira do relatório sobre o mercado laboral norte-americano em agosto.

