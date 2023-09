Às 15:25 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,51% para 34.449,01 pontos e o Nasdaq recuava 0,57% para 13.631,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,50% para 4.431,19 pontos.

O banco central norte-americano inicia hoje uma reunião de dois dias e anuncia na quarta-feira a sua decisão sobre as taxas de juro.

Os analistas esperam que as taxas permaneçam inalteradas, depois do aumento de julho.

As taxas situam-se atualmente entre 5,25% e 5,50%, após 11 subidas desde março de 2022.

O mercado segue igualmente atento à evolução do preço do petróleo, que tem subido. Os preços do barril de crude do Texas (WTI) alcançaram esta semana o nível mais alto desde o verão passado, com um aumento de quase 30% no terceiro trimestre.

Por setores, as maiores subidas eram as da energia e de matérias-primas, enquanto as maiores perdas eram de bens não essenciais e de bens essenciais.

