Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,76% para 38.268,38 pontos e o Nasdaq avançava 0,63% para 16.277,15 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,80% para 5.164,38 pontos.

No índice Dow Jones, o grupo bancário Goldman Sachs liderava as subidas ao avançar 4,75% após apresentar resultados.

Antes da abertura do mercado, o Goldman Sachs anunciou um lucro líquido de 4.130 milhões de dólares (cerca de 3.876 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 28% em relação ao mesmo período de 2023.

De acordo com o banco, houve uma melhoria das receitas em todas as áreas de negócio.

Por outro lado, o Departamento do Comércio norte-americano indicou que as vendas a retalho subiram 0,7% em março em relação ao mês anterior, mais do que o previsto, o que indica que os consumidores permanecem resilientes apesar das pressões inflacionistas.

Em fevereiro, o aumento foi de 0,9%, segundo dados revistos em alta.

Os investidores parecem também afastar, no imediato, a possibilidade de uma escalada no conflito no Médio Oriente.

"Parece que a tensão entre Israel e o Irão não vai levar a um alargamento do conflito" no Médio Oriente, comentou Karl Haeling, do banco LBBW, citado pela AFP.

Na noite de sábado para domingo, o Irão atacou com drones e mísseis o território israelita, em resposta a um ataque no dia 01 de abril a um anexo consular da embaixada iraniana em Damasco (na Síria) que foi atribuído a Israel.

No entanto, quase todos os mísseis e drones terão sido neutralizados antes de atingirem o território israelita.

"A reação positiva dos mercados parece desafiar a razão", admitiu Patrick O'Hare da Briefing.com numa nota.

Para o analista, isso explica-se pelo facto de o ataque "não ter causado danos significativos em Israel", e pela "esperança" de que "o conflito não se transforme numa guerra total".

Como sinal da calma na praça nova-iorquina, o índice Vix, que mede a ansiedade dos investidores, recuava 5%.

A Tesla baixava (-3,13%), após vários 'media' terem citado uma mensagem enviada pelo líder da empresa, Elon Musk, aos trabalhadores a anunciar o despedimento em breve de mais de 10% do pessoal.

No primeiro dia do julgamento em Nova Iorque de Donald Trump, a sua empresa de comunicação Trump Media and Technology Group (TMTG) continuava a cair na bolsa (-12,03%). As ações perderam cerca de 60% desde que atingiram um pico em 26 de março, reduzindo a fortuna do antigo Presidente norte-americano em quase 4 mil milhões de dólares.

