Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones somava 0,20% para 35.813,13 pontos e o Nasdaq avançava 0,64% para 15.323,85 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,44% e estava em 4.586,45 pontos.

O otimismo de Wall Street surge numa altura em que as grandes empresas norte-americanas anunciam resultados positivos relativos ao terceiro trimestre.

Na segunda-feira, após o encerramento do mercado, o Facebook apresentou um lucro de 9,2 mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de euros) no terceiro trimestre, mais 17% do que no mesmo período do ano passado.

Hoje serão divulgados os resultados trimestrais do Twitter, da Alphabet e da Microsoft.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se os ganhos da Cisco Systems (1,61%) e da Apple (1,14%).

O barril de petróleo do Texas abriu com uma subida de 0,14% no mercado nova-iorquino, seguindo a 83,88 dólares, depois de uma ligeira queda de 0,2% na sessão anterior.

Na segunda-feira, Wall Street fechou em alta, com o Dow Jones a subir 0,18%, o Nasdaq 0,90% e o S&P 500 a avançar 0,47%.

