Às 15:30 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,24% para 35.844,03 pontos e o Nasdaq aumentava 0,43% para 15.584,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,67% e estava em 4.699,20 pontos.

A taxa de inflação acelerou para 6,8% em novembro nos Estados Unidos, em comparação com o mesmo mês de 2020, o que representa o nível mais alto desde junho de 1982, segundo o índice de preços no consumidor divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho.

Em outubro, a taxa de inflação tinha ficado em 6,2%.

Apesar desta subida de preços, Wall Street mostrava otimismo na primeira hora da sessão, com as atenções agora concentradas na reunião de política monetária que o banco central norte-americano vai realizar na próxima semana, após a qual poderá detalhar se tenciona acelerar a retirada de estímulos e quando vai começar a subir as taxas de juro.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se os ganhos da Cisco (1,68%), Salesforce (1,52%) e da Walgreens (1,38%) e a descida da Chevron (-0,40%).

Fora desse grupo, a Oracle disparava 17% em reação a resultados trimestrais melhores do que o esperado.

