Às 14:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,05% para 41.332,27 pontos e o Nasdaq recuava 0,60% para 17.543,21 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,65% para 5.562,68 pontos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje a União Europeia (UE) com tarifas de 200% sobre champanhe, vinhos e outras bebidas se a tarifa de 50% da UE sobre o whisky norte-americano não cair.

A UE anunciou na quarta-feira tarifas sobre uma série de produtos dos Estados Unidos, incluindo bourbon (whisky norte-americano), motociclos e barcos, em retaliação pelas sobretaxas de 25% sobre o aço e o alumínio, que Washington impôs e entraram já em vigor.

As ameaças de Trump, que caso se concretizem afetam em particular França, Espanha e Itália, podem levar a novas retaliações europeias numa escalada de consequências imprevisíveis.

No início da sessão, a Intel destacava-se nos ganhos (16%) depois de ter nomeado um novo presidente executivo, Lip-Bu Tan, encerrando um turbulento mandato de quatro anos de Pat Gelsinger, afastado em dezembro, e uma liderança interina de David Zinsner.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque fechou mista, com as tecnológicas a apoiarem a subida de 1,22% do índice Nasdaq. O Dow Jones caiu 0,20% e o S&P 500 ganhou 0,49%.

