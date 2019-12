Wall Street fecha sessão com recordes dos seus índices mais emblemáticos A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta ligeira, pela quinta sessão consecutiva, o que bastou para o estabelecimento de novos recordes dos índices, com o horizonte de fim de ano a parecer desanuviado. economia Lusa economia/wall-street-fecha-sessao-com-recordes-dos_5df95aa4de6e187972ef86a4





Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,11%, para os 28.267,16 pontos.

O tecnológico Nasdaq progrediu 0,10%, para as 8.823,36 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,03%, para as 3.192,52.

"O nevoeiro dissipou-se por completo", opinou Maris Ogg, gestora de investimentos na Tower Bridge Advisors.

Depois do entendimento alcançado por chineses e norte-americanos e das eleições legislativas no Reino Unido, "existem agora mais certezas na frente comercial e quanto ao 'Brexit'", realçou.

"Voltamos a ter uma curva [de rendimento] onde as taxas de longo prazo são superiores às de curto prazo e políticas monetárias acomodatícias que permitiram a várias economias relançarem-se", acrescentou.

Para mais, os resultados das empresas devem facilmente subir em 2020, dada a estagnação dos lucros verificada este ano.

Bem entendido que os índices bolsistas já subiram de forma acentuada desde o início do ano, 21% no caso do Dow Jones e 33% no do Nasdaq.

Mas, perante rendimentos de 01% ou menos no mercado obrigacionista, "o mercado das ações continua claramente um destino de escolha para os investidores", estimou Ogg.

Os índices também foram apoiados por estatísticas sobre a economia norte-americana consideradas encorajadoras pelos investidores.

Na frente do imobiliário, a construção de casas aumentou mais do que previsto em novembro (3,2%), enquanto a concessão de licenças para construção atingiu um novo máximo desde maio de 2007.

Já a produção industrial nos EUA aumentou em novembro mais do que esperado (1,1%), com o regresso às cadeias de montagem dos empregados da General Motors, depois de uma greve longa de cinco semanas.

