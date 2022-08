Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,09%, ao contrário dos outros índices de referência, com o alargado S&P500 a recuar 0,12% e o tecnológico Nasdaq 0,10%.

"Foi uma sessão mitigada", com a divergência do Nasdaq atribuída aos resultados dececionantes do fabricante de microprocessadores Nvidia, indicou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Sem notícias da economia, os investidores reagiram a vários anúncios de resultados empresariais.

No caso da Nvidia, que fechou a perder 6,30%, os investidores ficaram a saber a "surpresa" da própria empresa com a baixa das receitas provenientes dos videojogos.

Os investidores estão a aguardar os índices de preços no consumidor (IPC), na quarta-feira, e na produção, na quinta-feira, porque podem dar o tom para as próximas decisões da Reserva Federal.

As projeções apontam para uma subida mensal do IPC de 0,2%, depois de 1,3% em junho, e 9,1% em termos anuais, o que pode indicar que a inflação já atingiu um pico.

Os rendimentos propiciados pela dívida pública norte-americana a 10 anos indiciam esta possibilidade, ao baixarem de 2,82% na sexta-feira para 2,74%.

"Os rendimentos obrigacionistas estão a baixar. Na quarta-feira vamos ter o IPC. Se tivermos um pouco de alívio deste lado, o mercado pode subir", prognosticou Peter Cardillo.

