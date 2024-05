Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones avançou 0,44%, na que foi a sua sexta sessão consecutiva de ganhos, aproximando-se do seu máximo histórico, fixado em 28 de março.

Já o tecnológico Nasdaq cedeu 0,18% e o alargado S&P500 acabou sem variação.

Sem indicadores relevantes, "não houve muitas notícias económicas a ponderar", observou Jack Ablin, da Cresset Capital. "Está a ser uma semana calma, mas o mercado está orientado no sentido da alta".

Sinal da fraca volatilidade de Wall Street, o índice VIX, que mede a ansiedade dos operadores, caiu para o seu nível mais baixo de seis semanas.

Por outro lado, os resultados de empresas têm suscitado reações apenas mitigadas.

"As empresas conseguiram superar as expectativas, mas as suas previsões para o conjunto do exercício não mudaram", realçou Jack Ablin. "Os lucros não progrediram".

