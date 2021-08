Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,30%, para os 35.101,85 pontos, e o alargado S&P500 recuou 0,09%, para as 4.432,35 unidades.

Ao contrário, o tecnológico Nasdaq avançou 0,16%, para os 14.860,18 pontos.

Os investidores "adotaram uma abordagem prudente perante o aumento dos casos da variante delta do novo coronavirus, ao mesmo tempo que continuam sob o efeito do relatório sobre o emprego" nos EUA, divulgado na sexta-feira, "que saiu melhor do que as expectativas", indicam os analistas da Schwab.

Os investidores estão também a avaliar as perspetivas de uma aprovação em breve, pelo Congresso, de um plano de investimento em infraestruturas, pretendido pelo presidente Joe Biden, no montante de um bilião (milhão de milhões) de dólares (852 mil milhões de euros), apontaram ainda os analistas do Wells Fargo.

Ao mesmo tempo, os mercados do petróleo e das matérias-primas fecharam em baixa, dadas as inquietações relativas à procura que resultam da propagação da pandemia e das medidas de restrição às deslocações populacionais tomadas na China.

Sete dos 11 setores do S&P500 acabaram em território negativo, desde logo o da energia (-1,48%), enquanto as cotações do ouro negro baixavam mais de dois por cento, também por causa dos receios sobre a procura do petróleo. Em sentido contrário estiveram os da saúde (0,38%) e dos bancos (0,30%).

Esta semana, os investidores vão estar atentos em particular aos números da variação de preços nos EUA, estando previstos para quarta-feira os correspondentes ao consumo e para quinta os grossistas.

O avanço do plano de investimentos em infraestruturas pretendido por Biden, que passou uma etapa chave no Senado, está a ser acompanhado de perto pelos investidores, uma vez que dele resultam perspetivas otimistas para o mercado bolsista.

"O tom é otimista" quanto à aprovação em breve deste plano, consideraram os analistas da Schwab.

No plano macroeconómico, um inquérito mensal norte-americano, designado JOLTs report, mostrou a forte procura no mercado de trabalho, o que vai de par com o eventual anúncio pela Reserva Federal, já em setembro, do início da redução do seu apoio monetário à economia.

Esta perspetiva fez subir o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos para 1,32%, dos 1,29% de sexta-feira.

A ação da plataforma de transação de moedas digitais Coinbase valorizou 8,6% depois de um compromisso no Senado sobre a taxação de parte das transações destes ativos.

