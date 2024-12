Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones ganhou 0,07%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,05% e o abrangente S&P 500 perdeu 0,04%.

"O mercado alternou entre pequenas perdas e pequenos ganhos ao longo do dia", sublinhou à agência France-Presse (AFP) Steve Sosnick, da Interactive Brokers, destacando que o dia "não foi agitado".

Depois de abrirem em baixa, a maioria das gigantes da bolsa continuaram no mesmo caminho, incluindo Nvidia (-0,26%), Amazon (-0,87%), Microsoft (-0,28%), Alphabet (-0,24% ), Meta (-0,72%) e Tesla (-1,76%).

Por outro lado, a Apple (+0,36%) conseguiu terminar no 'verde', com as ações a atingirem mesmo o seu nível histórico mais elevado durante a sessão, nos 260 dólares, impulsionadas pela confiança dos investidores.

Além disso, "as pequenas ações recuperaram ligeiramente", frisou ainda Sosnick.

Segundo o analista, "esta não é uma subida significativa, mas o melhor desempenho do dia é certamente o do índice Russell 2000", que reúne 2.000 PME.

Em termos de indicadores, o mercado norte-americano não reagiu verdadeiramente à publicação, hoje de manhã, dos pedidos semanais de subsídio de desemprego, que se situou nos 219 mil na semana passada, contra os 225 mil esperados, segundo o consenso das opiniões recolhidas pela Market Watch.

No entanto, estes números continuam a ser "um elemento positivo para a economia", de acordo com Sosnick.

A gigante automóvel japonesa Honda terminou em grande na bolsa nova-iorquina (+4,11%), ainda impulsionada pela abertura de negociações na segunda-feira sobre uma fusão com a sua compatriota Nissan.

O seu objetivo é combinar forças para negociar a mudança estratégica para a eletricidade, dominada pela norte-americana Tesla e os grupos chineses, com a BYD na liderança.

