Hungria anuncia retirada do TPI no dia da visita de Benjamin Netanyahu

Budapeste, 03 abr 2025 (Lusa) - O Governo da Hungria anunciou hoje a decisão de se retirar do Tribunal Penal Internacional (TPI), disse o ministro do Interior de Budapeste, Gergely Gulyás, pouco antes da chegada do primeiro-ministro de Israel ao país.