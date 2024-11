Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%, mas que p o tecnológico Nasdaq perdeu 0,26%, ao passo que o alargado S&P500 terminou com uma variação mínima, mas positiva, de 0,02%.

Os investidores reagiram hoje à divulgação do índice de preços no consumidor (IPC), que mostrou, como previsto, uma reanimação da inflação em outubro, com 2,6%, em termos anuais, depois de 2,4% em setembro.

"O índice IPC saiu de acordo com o esperado", o que foi "um ponto positivo", uma vez que "alguns investidores receavam que fosse mais elevado do que as expectativas", comentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

Por outro lado, os investidores esperam que "o banco central norte-americano continue a reduzir a taxa de juro" de referência, depois do corte de um quarto de ponto percentual que fez na quinta-feira.

Os investidores atribuem agora uma probabilidade de 82% a uma redução da taxa da mesma dimensão na próxima reunião da Reserva Federal, em dezembro, depois de apenas 59% na terça-feira, segundo as estimativas da CME Group.

"Os investidores continuam satisfeitos com uma economia que parece conhecer um crescimento superior à média", segundo Hogan.

O rendimento das obrigações federais norte-americanos a 10 anos estabeleceu-se em 4,44%, acima dos 4,42% da véspera.

Wall Street espera agora o índice de preços na produção, na quinta-feira, e o das vendas do comércio retalhista e da produção industrial, na sexta-feira.

O índice Nasdaq refletiu a queda de alguma das suas mega capitalizações, em particular as dos semicondutores, ilustradas pelas da Nvidia (-1,36%), Broadcom (-1,50%), Qualcomm (-1,83%), Marvell Technology (-2,92%) e Micron (-4,02%).

RN // RBF

Lusa/fim