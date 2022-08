Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,26% e o alargado S&P500 recuou 0,08%, enquanto, pelo contrário, o tecnológico Nasdaq valorizou 0,41%.

As ações oscilaram à medida do anúncio de resultados dececionantes e novas declarações de dirigentes da Reserva Federal (Fed).

"Foi uma sessão sem um grande motivo de entusiasmo", sintetizou Shaun Osborne, do Scotiabank.

"A prudência dominou antes da apresentação do relatório sobre o emprego, na sexta-feira", corroboraram os analistas da Schwab.

As inscrições semanais para o subsídio de desemprego, publicadas antes da abertura da sessão, aumentaram um pouco na semana passada, em seis mil, para 260 mil, que pode ser um sinal de contração lenta do mercado de trabalho, apontou Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics.

Para os números oficiais do emprego em julho, os analistas esperam o anúncio da criação de 250 mil postos de trabalho, depois de 372 mil em junho, e uma taxa de desemprego estável, em 3,6%.

O Departamento do Comércio anunciou, por outro lado, uma nova redução mais forte do que previsto do défice comercial, em junho. As importações recuaram 0,3%, devido ao enfraquecimento da procura de consumidores e empresas.

"No seu conjunto, as perspetivas de crescimento da economia mundial complicam-se: a força do dólar e o enfraquecimento da procura interna vão ter implicações nos fluxos comerciais", antecipou Rubeela Farooqi, economista na HFE.

Depois de outros dirigentes da Fed, hoje, Loretta Mester, do banco da Fed em Cleveland, indicou que via a taxa dos fundos federais subir até aos quatro por cento, do atual intervalo entre 2,25% e 2,50%, e que uma pausa no ciclo de subida da taxa de juro de referência só deveria acontecer no segundo semestre de 2023.

RN // RBF

Lusa/fim