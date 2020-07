Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,60%, para os 26.840,40 pontos, e o alargado S&P500 avançou 0,17%, para os 3.257,30.

Ao contrário, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,81%, para as 10.680,36 unidades.

Para esta queda contribuíram em particular os comportamentos das ações da Apple (-1,38%), Amazon (-1,83%), Microsoft (-1,35%), Facebook (-1,50%) e Alphabet (-0,51%), que é a holding da Google.

Segundo Quincy Krosby, estas descidas estão ligadas à realização de ganhos e a reajustamentos de carteiras de investimentos em benefício de grupos de dimensão mais modesta, como testemunha a progressão do índice Russell 2000, que valorizou 1,33%, representantes de duas mil empresas cotadas em Wall Street com uma capitalização inferior às consideradas grandes.

"Quando há receio sobre o crescimento, os investidores e os corretores privilegiam os valores tecnológicos, o que distorce o mercado", explicou esta responsável pela estratégia de investimentos na Prudential.

Ao contrário, em período do otimismo, os investidores têm tendência para diversificarem as suas aplicações em ações e setores.

A confiança dos investidores hoje esteve ligada em parte à esperança de ver novas medidas de estímulo orçamental aprovadas em breve pelo Congresso, considerou Krosby.

O chefe da minoria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, disse, contudo, na estação televisiva CNBC, que não ia haver qualquer acordo antes de agosto.

Isto significa, em particular, o fim de uma medida que prevê o pagamento semanal de 600 dólares (512 euros) suplementares aos desempregados nos EUA para enfrentarem o impacto do novo coronavírus, que expira no final deste mês.

Na Europa, os dirigentes europeus concluíram de madrugada um acordo destinado a apoiar as suas economias atingidas pela crise suscitada pela pandemia, baseado pela primeira vez em um acordo comum.

O pacote prevê um fundo de 750 mil milhões de euros, dos quais 390 mil milhões em subvenções, atribuídos aos Estados mais atingidos pela pandemia.

Na frente sanitária, "há indicações de que as taxas de hospitalização e as mortes ligadas ao vírus chegaram a um pico" nos principais focos nos EUA, disse Krosby.

A praça nova-iorquina esteve a digerir os resultados empresariais do segundo trimestre apresentados por nomes importantes do mercado, como a Coca-Cola, que fechou com um ganho de 2,34%, cujas perspetivas para o resto do ano tranquilizaram os investidores, contrabalançando a queda das vendas do grupo em pleno período de confinamento.

