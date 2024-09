Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones ganhou 0,09%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,30% e o alargado S&P 500 recuou 0,16%.

Tal como na terça-feira, onde Wall Street registou uma queda repentina, "os investidores temem um enfraquecimento da economia", frisou Jack Ablin, da Cresset Capital.

Esta impressão foi reforçada por um relatório do Departamento do Trabalho, segundo o qual o número de ofertas de emprego desceu em julho para o nível mais baixo desde janeiro de 2021.

Quanto aos despedimentos, subiram 13%, para o nível mais elevado desde março de 2023.

Os investidores recalibraram as suas expectativas em termos de política monetária e atribuem agora uma probabilidade de 45% à hipótese de um corte de meio ponto nas taxas após a próxima reunião do banco central norte-americano (Fed), em meados de setembro.

As taxas das obrigações reagiram imediatamente. O rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos caiu para 3,76%, em comparação com 3,83% no fecho do dia anterior.

A deterioração das condições económicas penalizou as chamadas ações cíclicas, ou seja, sensíveis à situação económica, como a do fabricante de equipamento de construção Caterpillar (-1,03%) ou a do fabricante de equipamento desportivo Nike (-0,37%) .

Também pesou ainda mais os preços do petróleo e grandes nomes da energia, como a ExxonMobil (-1,22%) e a Chevron (-1,79%).

Após a queda de terça-feira, as empresas ligadas aos semicondutores recuperaram o ímpeto, com a exceção da Nvidia, que perdeu mais 1,66%.

"Não vejo muita convicção entre os investidores", explicou Jack Ablin.

"Estamos a posicionar-nos" face ao relatório de emprego de sexta-feira, considerado crucial antes da reunião da Fed, "mas não há pânico", acrescentou o analista.

Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics, mencionou o Livro Bege da Fed, lançado na quarta-feira, que mede a temperatura da economia dos EUA no terreno através das filiais regionais do banco central.

O relatório "retrata uma economia que está em desaceleração, mas que se mantém longe da recessão", garantiu.

DMC // RBF

Lusa/Fim