Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,09%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,30% e o alargado S&P500 avançou 0,09%.

"O mercado começou muito bem, mas 'apagou' quase todos os seus ganhos. Está relutante em tomar uma direção antes da publicação do índice PCE", referiu Sam Stovall, analista do CFRA.

O índice de preços PCE de maio será divulgado na sexta-feira, antes da abertura da Bolsa de Valores de Nova Iorque. É o indicador de inflação mais seguido pelo banco central norte-americano (Fed).

Espera-se que permaneça estável durante um mês, depois de ter aumentado 0,3% em abril.

"Um PCE alinhado com as expectativas ou abaixo do esperado seria positivo. Isso incutiria a ideia de que o Fed reduzirá as taxas num futuro próximo", analisou Sam Stovall.

Todos os indicadores do dia retratavam uma economia mais lenta, um pré-requisito para conter a inflação.

Além disso, as encomendas de bens duradouros aumentaram 0,1% nos Estados Unidos em maio durante um mês, mas excluindo os transportes, caíram 0,1%, notaram os operadores, o que atesta uma desaceleração do investimento, sublinhou Bernard Yaros, analista da Oxford Economics.

Quanto aos novos registos de desemprego nos Estados Unidos, diminuíram ligeiramente, mas o mercado manteve principalmente o aumento do número de pessoas registadas, para o nível mais elevado desde novembro de 2021.

Entre as 30 principais empresas cotadas no Dow Jones, os aumentos mais notáveis foram os da Salesforce (3,99%), Boeing (2,25%) e Amazon (2,19%), que na quarta-feira bateu o seu recorde histórico de capitalização (2 biliões [milhão de milhões] de dólares). Entre as que perderam, destacaram-se Visa (-2,56%), Goldman Sachs (-2,17%) e Merck (-1,28%).

Em relação aos setores, os ganhos foram liderados por imóveis (0,93%) e bens não essenciais (0,90%), enquanto as maiores perdas foram para bens essenciais (-0,50%) e de matérias-primas (-0,32%) .

