Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones perdeu 179,86 pontos para os 33.614,80, sendo esta a sua quarta semana de perdas.

Já o índice alargado S&P500 caiu 0,79% para as 4.328,87 unidades e o tecnológico Nasdaq caiu 1,66% para 13.313,44.

A sessão nova-iorquina encerrou como tinha começado o dia, no vermelho, arrastada pela guerra na Ucrânia e pelos confrontos na central nuclear de Zaporizhia, que resultaram em temores de uma catástrofe nuclear.

Neste contexto, de nada adiantaram os dados oficiais animadores sobre o emprego nos Estados Unidos em fevereiro, que indicam que foram criados 678.000 empregos, bem acima das expectativas, e que o desemprego caiu para os 3,8%.

Por setores, os mais afetados foram o financeiro (-1,95%), tecnologia (-1,78%) e bens não essenciais (-1,52%), enquanto entre os mais favorecidos estavam a energia (2,86%), serviços públicos (2,19%) e imobiliário (0,72%).

Entre as 30 integrantes do Dow Jones, destacaram-se a Walmart (2,53%), UnitedHealth (2,48%), Walgreens (2,14%) e Chevron (1,56%), enquanto as maiores descidas foram lideradas pela Boeing (-4,24%), American Express (3,86%), Visa (-3,35%) e Walt Disney (-3,33%).

