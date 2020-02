Wall Street fecha em baixa com subida repentina de casos de coronavírus

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, com a subida acentuada do número de contaminações do novo coronavírus a suscitar preocupação entre os investidores.

