Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,89%, para os 23.764,78 pontos.

O tecnológico Nasdaq cedeu 2,06%, para as 9.002,55 unidades.

O alargado S&P500, por seu lado, desvalorizou 2,05%, para os 2.870,12 pontos.

Segundo Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, a praça nova-iorquina foi confrontada hoje "com o sentimento de esgotamento dos compradores e as interrogações dos investidores sobre os valores bolsistas".

Desde os mínimos do ano registados no final de março, os grandes índices de Wall Street recuperaram nitidamente, apesar de a economia norte-americana continuar a sofrer as consequências desastrosas da diminuição de atividade resultante da pandemia do novo coronavírus.

Um dos mais recentes indicadores dos efeitos da pandemia foi aos preços no consumo, que recuaram 0,8% em abril em relação ao mês anterior.

Esta foi a baixa mensal mais forte desde dezembro de 2008, segundo o índice de preços no consumidor publicado no Departamento do Trabalho.

Entretanto, o imunologista Anthony Fauci, figura central da célula de crise da Casa Branca sobre o novo coronavírus, avisou hoje para a consequências "muito graves" de uma recuperação demasiado rápida da economia, apesar de ser encorajada por Donald Trump.

Por outro lado, Fauci avisou que o balanço nos EUA, que são o país mais afetado pela pandemia, era "provavelmente mais elevado" do que os mais de 80 mil mortos pela contagem oficial.

O depoimento de Fauci perante os eleitos norte-americanos "claramente que não ajudou" o mercado, considerou Ogg, "apesar de os profissionais do setor da saúde terem o hábito de ser muito prudentes e esperarem o pior".

Para esta analista, uma série de desenvolvimentos positivos nas frentes sanitária e económica é necessária para esperar uma segunda recuperação do mercado acionista.

"Pode tratar-se de um avanço para um tratamento ou uma vacina ou de uma queda rápida da taxa de contaminações, seja ainda um reinício claro da economia nos Estados que iniciaram o desconfinamento", ilustrou.

