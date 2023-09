O resultado definitivo da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,31%, o alargado S&P500 baixou 0,22% e o tecnológico Nasdaq cedeu 0,23%.

Os investidores esperam que a Fed decida manter a taxa de juro de referência, apesar do recente agravamento do nível de preços.

Em particular, os investidores vão focar-se no discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, para ver a análise que faz sobre o estado da economia e detetar pistas sobre o futuro da política monetária, com alguns analistas a esperarem novas subidas da taxa de juro, o que receiam que possa conduzir a uma recessão.

"Neste momento, não há muito entusiasmo" em Wall Street, comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Este analista avançou que "há algum nervosismo no mercado obrigacionista", apontando que "há quem mencione a possibilidade de a Fed desiludir as expectativas dos investidores quanto a uma baixa da taxa de juro em 2024".

Aliás, o rendimento proporcionado pelas obrigações da dívida pública federal atingiu o seu máximo de 15 anos, nos 4,3667%.

Esta aceleração deve-se também à subida das cotações do petróleo, que fez ressurgir nas últimas semanas o espetro de uma infração fora de controlo, de forma a levar a Fed a endurecer a sua política monetária.

Os desenvolvimentos no mercado obrigacionista penalizaram o setor tecnológico, muito dependente do crédito para financiar o seu crescimento. Nvidia e Amazon foram, assim, as principais perdedoras entre as mega capitalizações do setor, com desvalorizações respetivas de 1,01% e 1,68%.

RN // CC

Lusa/fim