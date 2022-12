Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,28%, o tecnológico Nasdaq quase que ficou como começou o dia ao progredir 0,01% e o alargado S&P500 ganhou 0,10%.

Estes ganhos tímidos registados hoje inserem-se, de resto, em um mês de dezembro medíocre, com os analistas a sublinharem que é um dos piores desde 2018.

"O mercado acionista terminou em alta, mas os rendimentos obrigacionistas também", assinalou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Na sua opinião, "as mudanças na política monetária japonesa correspondem de facto a uma subida da taxa de juro e tiveram um impacto negativo no dólar".

Contudo, "este dólar mais fraco atraiu os investidores (para o mercado bolsista) e suscitou uma caça aos bons negócios", isto é, a procura de ações consideradas baratas, disse.

Entre as cotadas, a ação Tesla prosseguiu a sua descida ao inferno, com uma desvalorização de 8,05%, no meio da cacofonia sobre o que pode fazer o seu fundador, Elon Musk, com problemas com a direção da Twitter, que comprou há dois meses.

