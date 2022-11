Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,31%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,85% e o alargado S&P500 avançou 0,96%.

A possibilidade de o governo do presidente Joe Biden ficar paralisado ou com dificuldades depois das eleições, no cenário de perder a maioria no Congresso, parece satisfazer os investidores.

"Admite-se que uma governação dividida entre a Casa Branca e o Congresso conduza a mais impasses políticos e a um entrave dos programas do presidente Joe Biden", comentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Historicamente, Wall Street tem mostrado uma preferência por um Congresso e uma Casa Branca divididos, porque isso bloqueia a execução de leis que podem ser do seu desagrado.

Mas, para Karl Haeling, da LBBW, a corrente positiva em Wall Street "releva menos da expectativa de uma vitória dos republicanos e mais do fim do período eleitoral".

A justificar, argumentou: "Em geral, o mercado bolsista comporta-se bem no final do ano, depois das eleições de meio do mandato", garantiu.

"Pela minha parte, não penso que importa quem ganha ou perde, desde que as eleições sejam passado", acrescentou Haeling. "E mesmo que os democratas consigam por milagre conservar as duas câmaras, não vão ter maioria para realmente fazerem muitas coisas", relativizou.

Na frente dos indicadores, a atenção dos investidores vai estar focada no índice de preços no consumidor, esperado para quinta-feira. Os analistas esperam um aumento mensal de preços de 0,5% em outubro, abaixo dos 0,6% do mês anterior.

