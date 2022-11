Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 1,02%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,49% e o alargado S&P500 avançou 0,56%.

Os analistas consideram que o avanço dado por adquirido dos republicanos, que podem passar a controlar um ou as duas câmaras do Congresso, vai ser um contrapeso ao governo de Joe Biden, o que se vai traduzir na travagem dos investimentos e das políticas fiscais e regulatórias, que "é o melhor que os investidores podem esperar", disse Seth Cohan, analista da The Wealth Alliance, citado pela CNBC.

Além das eleições, os investidores estão à espera do índice de preços no consumidor, que deve ser publicado na quinta-feira, em busca de indicações sobre as próximas decisões da Reserva Federal sobre a taxa de juro.

