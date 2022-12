Depois de ter iniciado a sessão em forte alta, no seguimento da publicação da estatística sobre a inflação nos EUA, que saiu melhor do que previsto, os índices acabaram a sessão com uma alta mais moderada.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,30%, o tecnológico Nasdaq progrediu 1,01% e o alargado S&P500 ganhou 0,73%.

O crescimento dos preços dos EUA subiu em novembro menos do que previsto, ao estabelecer-se em 7,1%, em termos anuais, depois dos 7,7% de outubro, segundo o índice de preços no consumidor (CPI, na sigla em Inglês) divulgado pelo governo. Os analistas esperavam 7,3%.

Esta é a subida mais fraca dos preços no consumidor desde dezembro de 2021.

O mercado bolsista, em um primeiro momento, reagiu com entusiasmo, graças em particular ao Nasdaq, que arrancou o dia com uma valorização superior a três por cento.

Mas este entusiasmo foi arrefecendo à medida que se impôs a realidade fria de a próxima sexta-feira ser um dos dias classificados como das "quatro bruxas", ao corresponder ao último dia do ano em que ocorre a expiração de numerosos contratos bolsistas, o que provoca sempre uma exuberante volatilidade, como realçou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

"Na quarta-feira, também esperamos a decisão da Fed e isto já motivou muitas operações de realização de ganhos", adiantou.

Os investidores estão praticamente certos de que a Fed, que vai divulgar a sua decisão monetária na quarta-feira, suba a taxa de juro de referência em meio ponto percentual, em vez dos três quartos de ponto percentual que já fez por quatro vezes consecutivas.

Com a subida esperada, a taxa de juro de referência deve passar o intervalo situado entre 4,25% e 4,50%.

No mercado obrigacionista, os rendimentos dos títulos da Tesouro a 10 anos recuaram, de 3,61% para 3,50%, e o dólar recuou.

"No conjunto, foi uma sessão positiva para o mercado bolsista", sublinhou Cardillo.

Dois terços dos integrantes do Dow acabaram em alta e o S&P500, o mais representativo da praça bolsista, fechou mesmo acima dos quatro mil pontos.

"Isto significa que a recuperação de final de ano continua a existir", garantiu o analista da Spartan Capital.

RN // CC

Lusa/fim