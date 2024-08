Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,61%, o alargado S&P500 progrediu 0,38% e o tecnológico Nasdaq ganhou uns modestos 0,03%.

Com exclusão do setor dos serviços da comunicação, que recuou 0,92%, muito por força da queda da Google, em 2,35%, e do das despesas discricionárias, que perdeu 0,41%, a maior parte dos setores que compõem o S&P500 acabaram com ganhos.

Os números relativos à variação dos preços nos EUA indicam a continuação do seu arrefecimento em julho, com o índice dos preços no consumidor (IPC) a indicar um crescimento de 2,9%, inferior aos três por cento do mês anterior, no que é o seu nível mais baixo desde março de 2021, tendo saído mesmo abaixo da expectativa dos economistas.

Em termos de variação mensal (em série), houve um aumento de 0,2%, depois de uma baixa de 0,1% em junho, algo que os analistas já esperavam, segundo o levantamento feito pela MarketWatch.

Visto de mais perto, o preço dos bens baixou, mas os dos serviços subiram, o que preocupou alguns observadores. Em particular, o preço da habitação subiu 0,4% em termos mensais.

"Se a inflação diminuiu em termos gerais, permanecem alguns pontos negros que se deterioraram", comentou Robert Frick, economista do Navy Federal Credit Union, apontando para as rendas de casa e a alimentação.

Segundo a opinião da maioria dos analistas, estes dados não apoiam a hipótese de uma baixa da taxa de juro de referência em 50 pontos-base pela Reserva Federal (Fed), na sua reunião d 18 de setembro.

Para Paul Ashworth, da Capital Economics, "no melhor, este relatório sobre a inflação pode ser qualificado como modestamente encorajador".

Justificou, com a afirmação de que "vai no sentido de uma redução da taxa da Fed em 25 pontos-base em setembro, porque os preços não recuaram ao ponto de se justificar uma descida de 50 pontos-base", acrescentou.

"Os investidores viram-se agora para o próximo discurso de Jerome Powell [presidente da Fed], em Jackson Hole", na próxima semana, durante a reunião anual dos banqueiros centrais.

"Ele pode dar sinais sobre como se vai fazer esta baixa da taxa", acrescentou o analista, interrogado pela AFP.

RN // NS

Lusa/fim