Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,67%, para os 34.043,49 pontos.

Mais fortes foram as subidas do alargado S&P500, que avançou 1,09%, para as 4.180,17 unidades, e do tecnológico Nasdaq, que progrediu 1,44%, para as 14.016,81.

Na quinta-feira, estes três índices perderam mais de um por cento, no seguimento de notícias sobre a intenção da Casa Banca aumentar a imposição fiscal sobre as mais-valias bolsistas conseguidas pelos mais ricos.

"O mercado esteve sólido. Recuperou quase tudo o que perdeu na véspera", sublinhou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, acrescentando que aquela eventualidade, que motivou a descida de quinta-feira, "foi mais uma desculpa para realizar ganhos, uma vez que não é novidade para os investidores".

Com efeito, o presidente dos EUA, Joe Biden, fez campanha eleitoral indicando que queria aumentar os impostos sobre os mais ricos.

Segundo a comunicação social, o governo de Biden poderá anunciar na próxima semana o projeto de taxar as mais-valias a 39,6%, em vez dos 20% atuais, no caso das pessoas com um rendimento anual superior a um milhão de dólares.

No conjunto da semana, com três das cinco sessões a acabarem em baixa, o Dow Jones perdeu 0,46%, o Nasdaq recuou 0,25% e o S&P500 desvalorizou 0,13%.

As transações beneficiaram com os bons indicadores económicos dos EUA. As vendas de casas novas subiram em março para o nível mais elevado dos últimos 15 anos, com um pouco mais de um milhão de transações, em alta de 20,7% em relação a um mau mês de fevereiro.

Por outro lado, o índice PMI de atividade nos serviços nos EUA atingiu em abril um valor recorde, em 63,1.

A próxima semana vai ser uma das mais ricas em anúncios de resultados trimestrais de empresas, com, entre outras, Tesla, UPS, Alphabet, a 'holding' da Google, e Boeing.

Os investidores vão estar atentos também à reunião do banco central dos EUA sobre política monetária, que deve terminar na quarta-feira, apesar de não esperarem novidades nas suas políticas.

