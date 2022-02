Os resultados provisórios da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,86%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,08% e o alargado S&P500 valorizou 1,45%.

"A época dos resultados prossegue e os desempenhos absolutos permanecem sólidos", salientaram os analistas da Schwab, apesar de "a deterioração relativa (em relação aos trimestres anteriores) ser evidente".

Para Jack Ablin, responsável pela estratégia d investimento na Cresset Capital, Wall Street também beneficiou do recuo dos rendimentos obrigacionistas, que têm estado a subir desde há duas semanas.

No caso dos títulos de dívida pública a 10 anos, o valor baixou de 1,96% da véspera para 1,94% hoje.

Por outro lado, os analistas da Briefing.com realçaram que "cada vez mais Estados norte-americanos recuam na obrigatoriedade do uso da máscara, com a melhoria da tendência em relação ao covid-19".

Estes desenvolvimentos, acrescentaram, "tendem a beneficiar os valores cíclicos (que se superam quando a economia vai bem), mas hoje a progressão foi geral".

Na quarta-feira, dois membros do comité de política monetária do banco central dos EUA, a Reserva Federal (Fed), estimaram que a inflação ia perder velocidade, o que levou os operadores a entender que está afastada a possibilidade de a Fed fazer um endurecimento da política monetária demasiado brutal".

Não obstante, preveniu Jack Ablin, a leitura pode mudar na quinta-feira com a publicação do índice de preços no consumidor relativo a dezembro, o que "pode ser difícil de engolir pelos investidores".

Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, declarou: "Esperamos uma inflação em termos anuais elevada na informação de amanhã", quinta-feira.

Um número superior a sete por cento, "como alguns (economistas) preveem, não seria uma surpresa", acrescentou.

Entre as cotadas, a Meta (Facebook) conseguiu voltar aos ganhos, ao fechar em alta de 5,37%, depois de quatro sessões consecutivas em baixa.

Desde que anunciou os seus resultados, a Meta perdeu um terço da sua capitalização bolsista, i.é, mais de 420 mil milhões de dólares.

Em geral, os títulos das tecnológicas tiveram um dia bom, como mostram Alphabet (1,61%), Apple (0,83%), Nvidia (6,36%), Microsoft (2,18%), Intel (2,25%) e Cisco (1,72%).

RN//RBF

Lusa/fim