Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,62%, para os 25.763,16 pontos.

Mais fortes foram os ganhos do tecnológico Nasdaq, que avançou 1,43%, para as 9.726,02 unidades, e do alargado S&P500, que valorizou 0,83%, para as 3.066,59.

"Que a Fed diga que vai comprar uma carteira larga e diversificada de títulos indica que tenciona tocar todos os domínios" da economia, interpretou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

"Isto não vai consistir em comprar apenas a dívida que tem as melhores notações", acrescentou.

O banco central dos EUA já está a comprar títulos obrigacionistas de fundos, que evoluem de forma passiva.

Com esta nova medida, a Fed vai poder comprar a partir de terça-feira obrigações no mercado secundário, com o objetivo de ajudar empresas com problemas de liquidez, devido ao impacto económico do novo coronavirus.

"Comprar obrigações individualmente vai permitir à Fed canalizar muito melhor o seu poder e a sua força de choque", salientou Volokhine.

"Segmentos inteiros da economia (dos EUA) vão ser privilegiados", especificou.

Antes, durante a sessão bolsista, a Fed lançou o seu programa de empréstimos às empresas de dimensão média, para completar o dispositivo de ajuda do governo federal naluta contra o impacto económico da pandemia.

Este "Programa de Crédito à Economia Real" ("Main Street Lending Program) permite emprestar dinheiro às empresas demasiado grandes para poderem aceder ao crédito disponibilizado no quadro do relançamento económico dos EUA.

Antes destes anúncios, os índices nova-iorquinos estavam a evoluir em baixa, prolongando a tendência com que tinham acabado a semana anterior, com os investidores cada vez mais inquietos com a possibilidade de uma segunda vaga de infeção com o novo coronavirus e as suas consequências para a economia dos EUA e internacional.

RN // AJO

Lusa/fim