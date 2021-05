Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones subiu 0,66%, para 34.777,76 pontos, e o S&P500 valorizou 0,74%, para as 4.232,60 unidades. O tecnológico Nasdaq também fechou em alta, de 0,88%, para os 13.752,24 pontos.

A deceção que caracterizou os números da criação de emprego nos EUA em abril, longe de desanimar os investidores, foi vista como argumento para a Reserva Federal (Fed) manter os juros baixos, que têm impulsionado o mercado durante a crise do novo coronavirus.

O Departamento do Trabalho divulgou que no mês passado foram criados 266 mil empregos, muito abaixo dos 975 mil que os economistas esperavam e até dos 770 mil criados em março.

Os números de abril também reduziram a probabilidade de que o índice de preços no consumidor venha a ter um impacto relevante na política monetária da Fed, mesmo que venha a indicar uma forte subida da inflação, como se espera, disse Jay Hatfield, diretor executivo da InfraCap Funds.

"Estávamos muito nervosos com este relatório e o da inflação, esperado na próxima semana", avançou. "Mas a Fed está provavelmente na expectativa até ao final do verão, o que é extremamente favorável" ao mercado bolsista.

Depois de o relatório ser divulgado, os investidores recuaram nas apostas sobre o momento em que a Fed pode aumentar as taxas de juro de referência. A probabilidade de esta subida ocorrer até ao final do ano baixou de 15% para 7%, segundo o CME Group.

Já o diretor de investimentos do Commonwealth Financial Network, Peter Essele, salientou que os números do emprego "criaram um choque" quando foram conhecidos, "mas compreendeu-se que resultaram não necessariamente da procura, mas da oferta", insistindo que "parece haver uma escassez de trabalho neste momento".

