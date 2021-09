Segundo dados do final da sessão em Wall Street, o índice Dow Jones subiu 0,37% para 35.443,82 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,28% para 4.536,95 pontos.

O índice Nasdaq, que engloba as principais empresas tecnológicas, subiu 0,14% para 15.331,18.

A bolsa nova-iorquina fechou em alta animada pela redução do número de novos pedidos de subsídio de desemprego registados na semana passada, divulgados pelo Departamento de Estatísticas Laborais (BLS, na sigla em Inglês).

O número total de pedidos foi de 340 mil, face aos 354 mil na semana anterior.

Desta forma, o número médio de pedidos em quatro semanas ficou em 355 mil, quando na semana anterior era de 366 mil.

Estes medidos semanais de subsídio de desemprego tinham aumentado para um recorde de 6,8 milhões no final de março do ano passado, mas desde então diminuíram, embora com altos e baixos, à medida que a economia regressou gradualmente à normalidade.

Já a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu cinco décimas, para 5,4% em julho, o nível mais baixo desde março de 2020.

Também em julho a economia norte-americana criou 943 mil empregos, um novo sinal da recuperação económica na maior economia mundial, à medida que a vacinação contra a covid-19 avança.

Na sexta-feira, o Governo dos EUA vai divulgar a taxa de desemprego em agosto.

Bill Papadakis, economista da Lombard Odier, disse ao The Wall Street Journal, este é um bom momento para investir em ações arriscadas, devido à forte recuperação ou juros baixos.

Já o diretor-geral de estratégia de investimento da empresa E-Trade, Mike Loewengart, citado pelo canal CNBC, apontou que com os pedidos de subsídio de desemprego a atingirem um nível baixo há "definitivamente algum otimismo" na perspetiva de emprego.

Por setores, os mais favorecidos na quinta-feira foram os da energia (2,53%), da saúde (1,08%) e o industrial (1,01%).

Em sentido contrário fecharam com perdas o das comunicações (-0,7%), dos bens de consumo não essenciais (-0,07 %) e o da tecnologia (-0,05%).

Entre as 30 cotadas no Dow Jones, destaque para as altas da Walgreens (2,96%), Chevron (2,09%) e Caterpillar (1,84%), que contrastaram com as descidas da Visa (-2,58%), da Salesforce (-1,55%) e da American Express (-1,45%).

DYMC // PDF

Lusa/Fim